Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasına karar verdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025’te yapılması planlanan seçimin tarihi 7 Şubat 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi.

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Azerbaycan'da, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinde değişikliğe gidildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihini öne çekerek 7 Şubat 2024’te yapılması kararı aldı.

Azerbaycan’da 2016 yılında yapılan anayasa referandumunda kabul edilen değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı. Referandumun ardından 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüzde 86,02 oy alarak seçimi 1. sırada tamamlamış ve 4. kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.