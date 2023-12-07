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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi odasında ölü bulundu!

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi odasında ölü bulundu!

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali odasında ölü olarak bulundu. Bugün bir yüksek lisans öğrencisinin odasına girmesiyle, hocasının masasının altına düşmüş olduğu görünce diğer hocalarına durumu bildirdi. 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri incelemelerde bulunurken, akademisyenin kalp krizinden hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali odasında ölü olarak bulundu.

Bugün öğle saatlerinde yüksek lisans öğrencisi hocası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali’nin odasına girince hocasının masanın altına düşmüş olduğunu gördü. Durumun diğer hocalara bildirilmesi üzerine odaya gelen arkadaşları Doç. Dr. Rıdvan Küçükali’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın ardından 112 ve polis ekipleri fakülte binasına sevk edildi.
Polis odada incelemelerde bulunurken, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali’nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtiliyor.

Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı fakülte binasına gelerek bilgi aldı.

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