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Başkasının yerine ehliyet sınavına girdiler, üzerlerinden özel düzenek çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başkasının yerine ehliyet sınavına girdiler, üzerlerinden özel düzenek çıktı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, özel düzenek kurulu bir şekilde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 kişi, fark edilmeleri üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Ödemiş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavında 3 kişinin başkasının yerine sınava girdiği görevlilerce tespit edildi. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Okula gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheli şahsın üzerinde düzenekleri tespit etti.

Yapılan aramalarda; iki adet gizli kamera, iki adet içinde sim kart bulunan telefon, iki adet kablosuz yönlendirici destek cihazı ele geçirildi.

Joker olarak adlandırılan 3 kişi, gerekli işlemler için gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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