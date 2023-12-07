Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari ile feci kaza yaptı! 10 milyonluk araç pert oldu
Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, ultra lüks otomobil Ferrari ile Kemerburgaz-Göktürk yolunda kaza yaptı. Urfalı'nın kaygan yolda hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazadan yara almadan kurtulan Urfalı, gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru 34 S 9909 plakalı yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak nerelerde sürüklendikten sonra yol ortasında durdu. Kaza sonucu şoka giren Urfalı yara almadan kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı’nın ayakta kontrollerini yaptı.
lay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı’nın ayakta kontrollerini yaptı. Sağlık ekipleri Urfalı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra olay yerinden ayrıldı.