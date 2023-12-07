Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari ile feci kaza yaptı! 10 milyonluk araç pert oldu

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru 34 S 9909 plakalı yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.