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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den iki kademeli asgari ücret önerisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti'den iki kademeli asgari ücret önerisi

 İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, asgari ücretin, 2024 yılının ilk yarısı için 17 bin, ikinci yarısı içinse en az 20 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

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Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, önümüzdeki günlerde toplanacağını anımsatarak, dünyada Türkiye kadar asgari ücretin konuşulduğu başka bir ülkenin olmadığını ileri sürdü.

Eğer bir ülkenin gündemini sürekli ücret artışları ya da hayat pahalılığı işgal ediyorsa bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeylerin bulunduğunu dile getiren Kaya, "AK Parti'nin yaptığı şey yoksulluğu yönetmeye çalışmaktır. Vatandaşa düşük gelirin, ücretin kaçınılmaz olduğu fikrini aşılamaya çalışırken, bir yandan da sembolik ücret artışları ya da sosyal transferleri kendilerinin bir lütfuymuş gibi anlatıyorlar." diye konuştu.

Asgari ücretin, 2024 yılının ilk yarısı için 17 bin, ikinci yarısı içinse en az 20 bin 500 lira olmasını isteyen Kaya, bu tekliflerinin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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