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Sungurlu'daki gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı: 80 vatandaşın borcunu kapattı

Sungurlu'daki gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı: 80 vatandaşın borcunu kapattı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever, bir kez daha orta çıktı.

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Geçtiğimiz Ocak ayında 97 kişinin 85 bin liralık borcunu kapatan gizemli hayırsever 11 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Bu kez, 8 mahalle bakkalına borcu olan 80 vatandaşın 82 bin lira tutarındaki borcunu ödedi.
Her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan ve ilçede kimliği gizli tutulan gizemli hayırsever, bir kez daha orta çıktı.

Bu sefer 8 mahalle bakkalına borcu olan 80 vatandaşın 82 bin lira tutarındaki borcunu ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

"Bu duruma çok sevindiler"

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah hayırsever vatandaştan razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

"Bu olayları görmek gerçekten çok güzel"

Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.

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