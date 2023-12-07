BIST 7.898
DOLAR 28,93
EURO 31,22
ALTIN 1.889,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Park halindeki araçtan gözlük çaldı, hapse girdi!

Park halindeki araçtan gözlük çaldı, hapse girdi!

Samsun'da park halindeki otomobilden 9 bin lira değerinde gözlük çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki K.Ç.A.'ya ait otomobilden 9 bin lira değerinde güneş gözlüğü ve şarj aleti çalındı.

Polis yaptığı aramada olayla ilgili E.G.'yi (33) gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edremit’te yazlıkta hırsızlık ihbarına giden polis, mültecileri yakaladı
Edremit’te yazlıkta hırsızlık ihbarına giden polis, mültecileri yakaladı
İspanya ile ABD arasında casusluk krizi! Gizlice sınır dışı edildiler
İspanya ile ABD arasında casusluk krizi! Gizlice sınır dışı edildiler
ABD yönetimi Rusya'yı yine "üzdü"!
ABD yönetimi Rusya'yı yine "üzdü"!
7,3 büyüklüğünde deprem oldu! Az önce duyuruldu
7,3 büyüklüğünde deprem oldu! Az önce duyuruldu
Çöp ev operasyonu yapıldı, 3 kamyon çöp çıkarıldı
Çöp ev operasyonu yapıldı, 3 kamyon çöp çıkarıldı
Sungurlu'daki gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı: 80 vatandaşın borcunu kapattı
Sungurlu'daki gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı: 80 vatandaşın borcunu kapattı
Kadın bobinaj ustası, hem dededen öğrendi hem fakülteyi bitirdi!
Kadın bobinaj ustası, hem dededen öğrendi hem fakülteyi bitirdi!
Zonguldak’ta balıkçılar limana 500 kilogram mezgitle demir attı
Zonguldak’ta balıkçılar limana 500 kilogram mezgitle demir attı
Atina Bildirgesi'nde devamlı yapıcı istişareler vurgusu
Atina Bildirgesi'nde devamlı yapıcı istişareler vurgusu
Önder Aksakal: Asgari ücret 20 bin TL'nin altında olmamalı!
Önder Aksakal: Asgari ücret 20 bin TL'nin altında olmamalı!
Adıyaman'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Adıyaman'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Lübnan sınırında Reuters muhabiri Abdullah'ı hangi tarafın öldürdüğü kanıtlandı
Lübnan sınırında Reuters muhabiri Abdullah'ı hangi tarafın öldürdüğü kanıtlandı