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Eski bakanlardan Şükrü Yürür hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Şükrü Yürür hayatını kaybetti

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, hayatını kaybetti. Yürür için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

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Yürür'ün cenazesi, 9 Aralık Cumartesi günü Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyük Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Şeyh Yunus Emre Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öz geçmiş

1944'te doğan Şükrü Yürür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Ordu Milletvekili olarak Mecliste bulunan Yürür, 46. ve 47. hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

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