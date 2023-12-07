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Akademisyenin akıllara durgunluk veren ölümü! Odasında bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akademisyenin akıllara durgunluk veren ölümü! Odasında bulundu

 Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir akademisyen odasında ölü bulundu.

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Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin okuldaki odasına giden öğrencisi, 63 yaşındaki akademisyenin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Küçükali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçükali'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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