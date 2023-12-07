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Van'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza bakım ve onarım ekipleri, elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

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Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde direğin tepesine çıkan kedi aşağı inemeyince vatandaşlar durumu Alo 186 elektrik arıza hattına bildirdi. Çağrıyı alan ekipler, bu sefer arıza onarımına değil korku içerisinde direğin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için hareket etti. Bölgeye gelen ekipler, sepetli araç desteğiyle çıktıkları direkte mahsur kalan kediyi kurtardı.

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