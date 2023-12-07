İsrail'in eski Başbakanı Olmert: Netanyahu tarihi bir felaket

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkesi için tarihi bir felaket olduğunu söylerken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir için de "Cani, katil ve terörist" dedi.

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Gazze, 7 Ekim'den beri İsrail saldırıları altında. Hamas'ın baskını bahane edilerek adeta dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriliyor.

Filistinlilere ait ne varsa, BM binalarını bile bombalayan İsrail hükümetine, ülkenin eski siyasi liderleri de öfkeli.

Eski Başbakan Olmert'ten Netanyahu'ya: "Acilen kovulmalı"

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, Gazze'de sivil katliam yapan ve bölgeyi işgale girişen halefi Binyamin Netanyahu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

TRT World'e konuşan Olmert, bugüne kadar Netanyahu'ya karşı İsrail içinden en sert ifadeleri kullandı:

Açık olalım. Netanyahu İsrail için ulusal tarihi bir felakettir. Netanyahu'nun İsrail için bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Acilen kovulmalı. Dışarı atılmalı. Filistinlilerle hiçbir ilişkisi olmayan birçok nedenden dolayı onun için uyku vakti.

"Cani, katil ve terörist"

Irkçı söylemleriyle tanınan Netanyahu'nun koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir için de Olmert, şu ifadeleri kullandı:

İsrail'de açıklıyorum Türkiye'de değil. İsrail'de onların önünde, en aşırı şekilde. Onlara düşman diyorum. Kasap olduklarını söylüyorum. Caniler, katiller, teröristler. Bunları kendi halkıma da söyledim. Kendi bakanlarımıza da söyledim.

"İsrail'in politikası, 2009'dan beri olumsuz"

Olmert, görevi bıraktığı 2009'dan bu yana İsrail'in barış ile ilgili bir süreçten koptuğunu belirtti. "2009'dan beri İsrail politikası kesinlikle olumsuzdur. Gerekli olan anlamlı bir süreci başlatmaya gerçekten hazır değiliz" diye konuştu.