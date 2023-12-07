Bahçeli: Büyükşehirlerde ortay adayla seçime gireceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli: 30 büyükşehirde AK Parti ve MHP ortak adayla seçime girecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'yle yerel seçimlerde iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü, büyükşehir belediyelerinin tamamında anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "31 Mart seçimlerine azimle, inançla ve sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. 81 ilimizin tamamında milletimizin her güzel insanıyla buluştuk, görüştük, konuştuk, hasret giderdik, hedeflerimizi paylaştık, düşüncelerimizi açıkladık, inanç ve irade birliği çatısı kurduk. Ümit ediyorum ki, Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacaktır" dedi.

'Ak Parti'yle aramızda hiçbir ihtilaf yok'

"Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyor, çabalıyor ve hazırlık yapıyoruz" diyen Bahçeli, "AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak. Hemen hemen mutabakat sağlamış durumdayız. Aramızda hiçbir ihtilaf yok. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

'Zamanı geldiğinde tüm illeri öğreneceksiniz'

MHP ve AK Parti'nin kurduğu komisyonun çalışmalarında sona geldiğini aktaran Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak başarıya inanıyor, milletimize güveniyoruz. Kanaatim odur ki, belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa süre içinde yapılacaktır" diye konuştu.

Hangi illerde mutabakat sağlandığının sorulması üzerine Bahçeli, "Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" yanıtını verdi.

Büyükşehir statüsüne sahip 30 il bulunuyor. Büyükşehir belediyeleri şu şekilde:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.