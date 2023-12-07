Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edecek.

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Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

11 Kasım'da Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.

Daha önce yaptığı Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri ziyaretleri sonrası yeni rotası belli oldu.

ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'ye gidiyor.

Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için görüşecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın Gazze'de savaşın durdurulması ve kalıcın barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak için yarın ABD'ye gideceği ifade edildi.