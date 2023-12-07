İsrail savaşı bitirme şartını açıkladı! Hamas'a resmen ilettiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

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İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de başlattığı katliam saldırıları sürerken, İsrail'den savaşın sonlanmasına dair çarpıcı bir açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

İsrail savaşı bitirmek için 2 şart koştu

Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.” dedi.

'Hamas'ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatı iyileşecek'

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.