TFF Başkanı Büyükekşi ve Montella'ya İtalya'dan ödül

Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü.

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Akdeniz Gazeteciler Derneği ve E-Novation Vakfı'nın birlikte düzenlediği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) tarafından desteklenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Roma Belediyesi'nde gerçekleşen muazzam bir törenle sahiplerini buldu.

Törende, Akdeniz ülkelerinden iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim bir araya geldi. Uluslararası alanda fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültüre önemli katkılarda bulunan isimlerin çabaları ödüllendirildi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve Montella, ödüle layık görüldü



Bu çerçevede, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kısa süre içinde A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e katılmasını sağladığı için İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Montella, ödülünü USSI Başkanı Gianfranco Coppola ile Akdeniz Gazeteciler Derneği Başkanı Dündar Keşaplı'nın elinden aldı. Gururlu bir şekilde konuşan İtalyan teknik adam, ödül komitesine teşekkür ederken, aynı zamanda törene katılamayan TFF Başkanı Büyükekşi'nin ödülünü de kabul etti.

Tören sırasında ayrıca, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2032 için sarf ettikleri çabalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Montella: "(EURO 2024) Biz iyi bir iş çıkarmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ödül töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir gurur vesilesi. Ben yurt dışında çalışıyorum. Yaptıklarımın bu şekilde takdir edilmesi beni memnun ediyor." dedi.

Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'nden lider çıkmasını hakkında neler düşündüğü sorulan Montella,

Türk Milli Takımı olarak gruptan kazanarak lider çıktığımız için mutluyuz. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu ilk kez oluyor. Şampiyonaya hazırlanmak için daha zaman var. Bu seferki şampiyona daha üst seviyelerde olacak. Biz iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Kura çekiminde heyecan vardı ama bir tercihte bulunmak zor. Neticede hepsi çok zor maçlar.

ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın çok sayıda Türk’ün yaşadığı Almanya'da oynanacağı için bir sorumluluk hissedip hissetmediği sorulan Montella,

Kesinlikle evet. Geçen ay Almanya’da bir hazırlık maçı oynadık. Statta 50 binden fazla kişi vardı. Almanya’da çok sayıda taraftarımız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üzerimizde vatandaşlarımızı gururlandırmanın sorumluluğu olduğunun farkındayız.

yanıtını verdi.

Montella, bir soru üzerine Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda İtalya'daki en iyi orta saha oyuncusu olduğunu da söyledi.

Dino Zoff'tan Montella'ya övgü

Törende ödül alan isimlerden olan İtalya’nın eski efsane kalecilerinden Dino Zoff, gönderdiği video mesajında Montella’dan övgüyle bahsetti.

Zoff, Montella’nın EURO 2000’de kendisinin öğrencisi olduğunu hatırlatarak,şunları söyledi:

Şimdi görüyorum ki Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağlamış. Bu nedenle özellikle mutluyum ve çok memnunum. Montella iyi bir insan. Onunla harika anılarım var çünkü milli takım kadromda gerçekten önemli bir isimdi.

Montella’nın iyi bir iş çıkarmasını dilediğini ifade eden Zoff,

Ancak Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'nın biraz daha üstte olmasını umuyorum. Bunun için beni affedecektir. Şampiyonluk ya da ikincilik elbette güzel olur. İşlerinin iyi gitmesini yürekten diliyorum.

diye konuştu.

Ergin Ataman da ödüle layık görüldü

Yunanistan'da Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran Ergin Ataman da Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülüne layık görüldü.

Panathinaikos’un bu akşam Real Madrid’le oynayacağı maç nedeniyle törene katılamayan ve ödülü kendisine gönderilen Ataman’ın video mesajı, törende ekranlara yansıtıldı.

Ataman görüntülü mesajında, “Bu prestijli ödülü aldığım için çok teşekkür ederim. Bu akşam maçımız olduğu için aranızda bulunamıyorum. Herkesi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.