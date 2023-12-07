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Paul Pogba 4 yıl futboldan men olabilir

Paul Pogba 4 yıl futboldan men olabilir

Dopingle Mücadele Savcılığı Juventus, Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nda önemli izler bırakan Paul Pogba'nın en üst ceza olan '4 yıl futboldan men' cezası almasını kabul etti.

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Serie A'da sezon başında doping testi pozitif çıkan ve 12 Eylül'de ihtiyati tedbir olarak futboldan uzaklaştırılan Paul Pogba büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Son yıllarda futboldan çok sakatlıklarıyla anılan ve uzun süre formasından uzak kalan Fransız oyuncu tarihi bir ceza alabilir.

En büyük cezayı alacak

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti.

Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

Öte yandan habere göre; kendisi için istenen büyük cezaya rağmen Pogba, testosteron hormonunu bilinçli bir şekilde ve kötü niyetle kullanmadığı konusunda kurulu ikna etmek için hazırlıklara başlamış durumda.

Juventus açıklama yapmadı

30 yaşındaki oyuncunun 4 yıl men cezası alması durumunda oyuncunun Juventus ile olan sözleşme süresi de aşılmış olacak.

Pogba ile henüz nihai bir karar almayan Juventus yönetimi, sürecin ilerleyişini görüp bu doğrultuda aksiyon almayı planlıyor.

Yıldız orta saha geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle forma şansı bulamamış ve yalnızca Juventus'la 161 dakika sahada kalabilmişti.

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