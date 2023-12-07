Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Yunan basında: Yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretin Yunan basınında geniş yer bulurken, ziyaretin olumlu bir iklimde geçtiği ve ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olduğu değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için bulunduğu Yunanistan'da, Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Hem liderler hem de bakanlar düzeyinde birçok görüşmenin yapıldığı toplantı sonrası verilen demeçler, Yunan medyasına da olumlu yansıdı.

Kathimerini: "Erdoğan'ın ziyaretinin olumlu iklimi 12 klik'te"

Gelişmeleri televizyon kanalları canlı yayınlarla duyururken haber siteleri ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Kathimerini gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan'ın ziyaretinin olumlu iklimi 12 klik'te" başlığıyla verdiği haberde, ziyaretin olumlu atmosferinin fotoğraf karelerine yansıdığına işaret etti. Gazete, bu olumlu atmosferi yansıtan 12 özel fotoğraf paylaştı.

Miçotakis ve Erdoğan'dan birlik mesajları

Ülkenin en çok okunan haber portallarından "in.gr" ziyarete ilişkin yaptığı özel haberde "Miçotakis ve Erdoğan'dan birlik mesajları" başlığını kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin dostane bir iklimde gerçekleştiği vurgulandı.

Ethnos: "Yeni bir sayfa açıldı"

"CNN Greece" haber portalı ise "Erdoğan'ın Atina'daki 7 saati: Anlaşmalar ve verilen sözler" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek bunun her iki ülke için de olumlu değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ethnos gazetesi ise Türkiye ve Yunanistan'ın yıllar süren gerginliğin ardından yeni bir sayfa açtığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin uluslararası basında da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantıları çerçevesinde yapılan anlaşmalara ilişkin ayrıntıları paylaştığı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ilkbaharda Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığının altını çizdi.