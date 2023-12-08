Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iade-i ziyaret!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrası sürpriz bir karar alarak, şubat ayında iş dünyası ile temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geleceği duyuruldu.

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'i İstanbul'a davet ettiğini açıkladı. Fırat, Miçotakis'in iş dünyası delegasyonu ile Şubat ayında İstanbul'a gelerek temaslarda bulunacağını ifade etti. Miçotakis'in Mart ayındaki yerel seçimden sonra da Ankara'ya resmi ziyarette bulunması öngörülüyor.

Miçotakis'ten iade-i ziyaret

Fırat'ın açıklamaları şöyle:

"Tüm mekanizmaların çalışması için iletişim hattı güncellenecek. Sadece bakanlar değil, her seviyede üst düzey isim sürekli birbirileriyle görüşecek. Bu ilişki hızlandırılmış bir şekilde devam edecek. Miçotakis, Şubat ayında İstanbul'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini davet etti. İade-i ziyarette bulunacak Miçotakis."

Herkesi şaşkınlık içerisinde bırakacak bir süreç göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Atina'da bulunan gazeteci Ozay Şendir, "Adımlar çok hızlanacak. Şuan küçük adımlar atıldı. Herkesi şaşkınlık içerisinde bırakacak bir süreç göreceğiz. İki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret 10 milyar dolara çıkarılacak. Enerji alanında çok şaşırtıcı tabloyla karşı karşıya kalacağız. Görüşmelerde bir noktanın altı çizildi. Bürokrasinin bu kararlara uyması vurgulandı. Bürokrasinin herhangi bir provokasyonuna izin verilmeyecek. Sadece Türk-Yunan ilişkileri konuşulmadı. Uluslararası gelişmeler de ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: HÜRRİYET