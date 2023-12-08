Anayasa Mahkemesi'nden Ogün Samast'ı kurtaracak karar! 'Örgüt üyesi olmadan adına suç' iptal

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz yargılamaları ve çok sayıda "silahlı örgüt" davasında sıklıkla uygulanan Türk Ceza Kanunu’nun 220 maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır" kuralını, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Böylece Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın "FETÖ adına suç işlemek"ten yargılandığı yeni davanın da düşmesi gerekecek.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz yargılamaları ve çok sayıda "silahlı örgüt" davasında sıklıkla uygulanan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220 maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" kuralını, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.x

Meclis'e 4 ay süre verdi

Yüksek mahkeme, kararına gerekçe olarak, “Bu suçtan ceza alanların örgüte üye oldukları kanıtlanamamasına rağmen örgüte üye olanlardan daha fazla hapis cezasıyla cezalandırılıyor olmalarını" gerekçe gösterdi. AYM, boşlukta olmaması için Meclis’e 4 ay süre verdi ve iptalin bu sürenin sonunda yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Ahmet Şık'ın cezası da düşecek!

Cumhuriyet Gazetesi eski İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, kararla ilgili bomba ayrıntıyı açıkladı. Bu iptal kararının ardından Meclis yeni bir düzenleme yapsa da aralarında Cumhuriyet davasında bu suçtan ceza alan TİP Milletvekili Şık’ın da bulunduğu çok sayıda sanığın dosyası yeniden ele alınacak.

Ogün Samast'a açılan yeni dava!

Cumhuriyet gazetesi davasında yargılananların tutukluluğunun, dava açılana kadar bu maddeye dayanarak sürdürüldüğünü hatırlatan Atalay, iptalin Samast'a tahliye olduktan sonra "FETÖ adına suç işlemek"ten açılan davayı da düşürebileceğine dikkat çekti. Atalay da bu durumu şöyle değerlendirdi:

Samast’a açılan yeni dava da güme gitti

"Anayasa Mahkemesi oybirliği ile TCK’nun 220/6. maddesini iptal etti. Karar bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı.

Cumhuriyet gazetesi davasında yargılananların tutukluluğunu, dava açılana kadar bu maddeye dayanarak sürdürmüşlerdi, o gün kanunsuz olduğunu görmeyip (görenleri tenzih ederim), bugün bu madde kanunilik ölçütünü karşılamıyor, anayasaya aykırı diyenlere şöyle bir selam çakalım:

Ne oldu? 2-3 yıl sonra hidayete mi erdiniz?

Talihsiz bir tesadüf daha var: Hani Hrant Dink’in katili Ogün Samast’a yeni bir dava daha açılmıştı ya, işte o da güme gitti."