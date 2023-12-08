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Şanlıurfaspor'u geçen Başakşehir kupada turladı

Şanlıurfaspor'u geçen Başakşehir kupada turladı

Başakşehir, Türkiye Kupası 4. tur maçında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Başakşehir, Şanlıurfaspor'u ağırladı.

63. dakikada Cemali Sertel'in pası sonrası sol kanatta topla buluşan Pelkas iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve Başakşehir'i öne geçirdi.

72. dakikada Keny'nin pasıyla topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza yayından yaptığı vuruşla fark ikiye çıktı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Başakşehir, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Sıradaki rakip cuma günü belirlenecek

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

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