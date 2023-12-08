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CHP'li Belediye Başkanı göbek fıtığı ameliyatı olurken hayatını kaybetti!

CHP'li Belediye Başkanı göbek fıtığı ameliyatı olurken hayatını kaybetti!

AYDIN'ın Çine ilçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, göbek fıtığı ameliyat olduğu Malatya'da yaşamını yitirdi. Dinçer daha önce karaciğeri ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle de ameliyat olmuştu.

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Aydın'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e, karaciğeri yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapıldı.

22 ay önce nakil olduğu Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole giden 3 dönemden beri CHP’den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer’in doktorları karaciğer nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu.

Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer’in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer’in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

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