BIST 7.979
DOLAR 28,93
EURO 31,24
ALTIN 1.889,45
HABER /  DÜNYA

İsrail Gazze'de ağır bedel ödedi! Ordu Sözcüsü Hagari açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Gazze'de ağır bedel ödedi! Ordu Sözcüsü Hagari açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.

Hagari, İsrail ordu güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde Hamas'ın ağırlık merkezlerindeki çatışmaları derinleştirmek için çalıştığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cübbeli Ahmet Hoca yeni mesleğini açıkladı! Cübbeli Hoca açıkladı: Aylık kazancım 140 bin lira
Cübbeli Ahmet Hoca yeni mesleğini açıkladı! Cübbeli Hoca açıkladı: Aylık kazancım 140 bin lira
Milli Gazete yazarının oğlunu iple boğarak öldürdü cesedini parçalayıp derin dondurucuya sakladı! İşte istenen ceza...
Milli Gazete yazarının oğlunu iple boğarak öldürdü cesedini parçalayıp derin dondurucuya sakladı! İşte istenen ceza...
CHP'li Belediye Başkanı göbek fıtığı ameliyatı olurken hayatını kaybetti!
CHP'li Belediye Başkanı göbek fıtığı ameliyatı olurken hayatını kaybetti!
Anayasa Mahkemesi'nden Ogün Samast'ı kurtaracak karar! 'Örgüt üyesi olmadan adına suç' iptal
Anayasa Mahkemesi'nden Ogün Samast'ı kurtaracak karar! 'Örgüt üyesi olmadan adına suç' iptal
MHP’li belediye başkanı önce kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi! Ambulans uçakla getirildi
MHP’li belediye başkanı önce kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi! Ambulans uçakla getirildi
Anayasa Mahkemesi'nden çok kritik tarar! "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" iptal edildi
Anayasa Mahkemesi'nden çok kritik tarar! "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" iptal edildi
Görenler gözlerine inanamadı! TTokat'ta çift başlı buzağı doğdu
Görenler gözlerine inanamadı! TTokat'ta çift başlı buzağı doğdu
Şanlıurfaspor'u geçen Başakşehir kupada turladı
Şanlıurfaspor'u geçen Başakşehir kupada turladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iade-i ziyaret!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iade-i ziyaret!
7 Ekim'den bu yana 370 bin İsrailli ülkesini terk etti
7 Ekim'den bu yana 370 bin İsrailli ülkesini terk etti
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna savaşı harika bir yatırım
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna savaşı harika bir yatırım
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek