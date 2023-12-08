Sınıfta pantolonunu indiren öğretmen skandalı! Okul ayağa kalktı

Kaliforniya'daki altıncı sınıf öğrencileriyle dolu bir sınıfta pantolonunu indirdiği ve çıplak kalçasını ve cinsel organını gösterdiği iddia edilen öğretmen 32 yaşındaki Stephen Canciani tutuklandı. Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmenin tutuklandığı ve okuldaki görevlerine son verildiği ifade edildi. Öğrencilerin sınıfta öğretmenin müstehcen hareketlerini belgeleyen cep telefonuyla görüntüler çektiği ve bu görüntülerin mahkeme dosyasına eklendiği belirtildi.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda yaşanan olay ülke gündemine yerleşti. 32 yaşındaki Stephen Canciani isimli öğretmen öğrencilerin şikayeti üzerine sınıfta uygunsuz hareketleri gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede yer alan rapora göre, öğrencilerden ikisinin müdür yardımcısının odasına gelerek Canciani'nin çıplak kalçasını görebildiklerini ve pantolonunun kısmen indirildiğini söylemesi üzerine harekete geçildi. Müdür yardımcısı sınıfa girdiğinde Canciani'nin pantolonunun kısmen inmiş olduğunu gördü. Durum polise bildirildi.

Mahkemede ayrıca Canciani'nin öğretmeni masasında, arka tarafının bir kısmı görünürken ve sağ eli ön cebindeyken gösteren bir fotoğraf karesi de yer aldı.