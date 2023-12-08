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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ilde 13 taşınmaz özelleştirecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ilde 13 taşınmaz özelleştirecek!

Sümer Holdinge ait 8 ildeki 13 taşınmazın ihaleyle satışı yapılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Amasya'nın merkez, Çorum'un Mecitözü, Samsun'un İlkadım, İzmir'in Menemen, İstanbul'un Çatalca, Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde birer, Ankara'nın Yenimahalle, Ağrı'nın merkez ilçelerinde de üçer olmak üzere 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli Ankara ve İstanbul'daki taşınmazlar için 5 bin lira, diğer illerdekiler için 4 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 400 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

Afyonkarahisar, Amasya ve Çorum'daki taşınmazlar için 26 Aralık'a, Ağrı ve Ankara'daki taşınmazlar için 27 Aralık'a, İstanbul, İzmir ve Samsun'daki taşınmazlar için de 28 Aralık'a kadar son teklifler verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 16.00'ya kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

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