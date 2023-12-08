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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı mı teklif edildi? Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesinde ne konuşuldu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı mı teklif edildi? Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesinde ne konuşuldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kahvaltıda buluştu. Görüşme talebinin 'karşılıklı' olduğu bildirilirken, İnce'nin yakın çevresi bu görüşmede' İzmir' konusunun geçmediğini belirtti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçen hafta kahvaltıda buluştu. Görüşmede yerel seçimde işbirliği gündeme geldi. İmamoğlu ile İnce’nin görüşmesine ilişkin talebinin “karşılıklı” olduğu belirtilirken bir diyalog sürecinin işletildiği ve yüz yüze görüşmeye karar verildiği ifade edildi. İnce’nin yakın çevresi görüşmede “İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edildiği” iddiasına, “Öyle bir şey yok. Görüştükleri doğru ama İzmir gibi bir konu geçmedi. Nereden çıktı biz de bilmiyoruz” dedi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Memleket Partisi’nin bazı yerlerde CHP’nin adaylarını destekleyip desteklemeyeceği konusunda ise “Eğer işbirliği mümkün olursa sonuçlarından biri o olur. İşbirliği yapılması konusunda bir görüş birlikleri var. Bunun şeklinin nasıl olacağı da ilerleyen süreçte belli olur. Henüz şekli belirlenmiş değil. Bu anlamda bir niyet var” değerlendirmesi yapılıyor.

Özgür Özel'le görüştü mü?

Bu arada henüz İnce ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir görüşme gerçekleşmediği, ancak önümüzdeki günlerde iki liderin yan yana gelebileceği kaydediliyor.

İki liderin haftaya yeniden bir araya geleceği ve seçim işbirliğinin şekli ve yöntemini görüşeceği belirtildi.

‘Parti meclisi karar verir’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu - İnce görüşmesine ilişkin iddialara şu yanıtı verdi: “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Bizim belediye başkanlarımızın belirlenmesine Parti Meclisi karar verir. Dolayısıyla bir görüşme olması olağandır. Ancak orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım. Çünkü mesele Parti Meclisi’nin görev ve yetki alanındadır.”

İnce’nin tekrar CHP’ye katılmasının söz konusu olup olmadığı şeklindeki soruya da Günaydın, “Yeni yönetimde diyor ki baba ocağınıza dönün hep beraber politika yapalım. Bu adı geçen arkadaşlarımız da dahil herkese yönelik bir çağrıdır” cevabını verdi.

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