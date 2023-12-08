Kulis haber! Zamlı emekli ve memur maaşı ile yeni asgari ücreti açıkladı

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammını beklerken, bir o kadar çalışan da 2024 yılı için uygulanacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor. Sözcü Deniz Zeyrek, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir kulis bilgisi paylaştı. Zeyrek, asgari ve emekli ücrete ilişkin net rakamı açıkladı. Asgari ücret için hükümetin ilk başta 15 bin 800 TL için karar aldığını belirten Zeyrek son durumu da aktardı.

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Emekli ve asgari ücretlilerin yıl sonunda alacakları zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Sözcü Tv’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir kulis bilgisini aktardı. "Ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum." diyen Zeyrek, 1 Nisan sonrası için de iddialı ifadeler kullandı. Zeyrek şunları aktardı:

Asgari, 15 bin 800 TL'den 17 bin TL'ye çıktı

“Yılda bir kere artırılma kararı çıkmasaydı asgari ücreti 15 bin 800 TL yapacaktılar. Fakat yılda bir kere artıracakları için 17 bin TL yapma noktasındalar. Bu devletin işine de geliyor. Devlet oradan vergi alıyor. Asgari ücret bu memur ve emekli maaşı gibi değil yani. Bunu patronlar ödeyecek.

Mehmet Şimşek ödün vermiyor!

"Devlet tabi patrondan alacak vergiyi düşürebilir. Ama devlet bundan ödün vermiyor. Sayın Mehmet Şimşek IMF komiseri gibi davranıyor. 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin kapsamını genişlettikleri için tepki gösteriyor. Adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor."

En düşük emekli maaşı 10 bin 500 TL olacak

"Dolayısıyla ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum. Patronun elini rahatlatabilir. Patronda o miktarı işçiye yansıtabilir. Böylelikle işçinin de refahı artabilir. Bu para işverene yük bindirecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin 500 TL olacak. Olağan üstü bir zam yapılmasını beklemiyorum.”

2024 memur maaşlarını da açıkladı

Zeyrek, "Memur maaşları da 31 bin TL civarında olacak. Orada da 8 bin 070 TL'lik seyyanen zam var. O biraz artabilir, 10 bin TL'ye yükseltilebilir. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Yani memurun asıl maaşı yine 22-23 bin TL olacak" ifadelerini kullandı.

1 Nisan sonrası için uyarı

1 Nisan'dan sonra da 4 yıl da seçimin olmadığını hatırlatan Zeyrek, "Korkunç bir kemer sıkma politikasına geçilecek. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşılması imkansız" dedi.