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Ayvacık açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 67 kaçak göçmen yakaladı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-8’ hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 67 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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