İşte CHP'nin belediye başkan adaylarını duyuracağı tarih!

Partilerin yerel seçim trafiği hızlandı. Milletvekillerini sahaya gönderen CHP’de parti kurmayları pazar gününe kadar sahadaki verilere dayanarak rapor hazırlayacak

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Partilerin yerel seçim çalışmaları hız kazandı. CHP’de ise milletvekilleri, saha çalışmalarının sonuçlarına dayanarak pazar gününe kadar bir rapor hazırlayacaklar.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, CHP milletvekilleri ziyaret ettikleri illerde aday adaylığı için başvuran kişilerle mülakatlar gerçekleştirecek. Aynı zamanda, mevcut belediye başkanları için de anket çalışmaları yapılıyor. Bu anketlerde katılımcılara, "Eğer bu pazar seçim olsa, bu belediye başkanına oy verir misiniz? Başkan değişsin mi?" gibi sorular yöneltiliyor. Bu çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması ve CHP'nin gelecek haftadan itibaren adaylık açıklamalarına başlaması planlanıyor.

CHP lideri Özgür Özel, şimdiye kadar sadece Antalya Manavgat için başkanlık açıklaması yaptı; Aydın, Ankara ve İstanbul dışındaki adaylık süreçleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.