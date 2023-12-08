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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İSTANBUL'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 8 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

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