İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İSTANBUL'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 8 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fragman bitti kış şimdi başlıyor! Meteoroloji paylaştı 14 ile kar ve yağış uyarısı