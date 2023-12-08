Fragman bitti kış şimdi başlıyor! Meteoroloji paylaştı 14 ile kar ve yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava raporunu yayımlandı. Yapılan son değerlendirmeler sonrası 11 kente sarı kodlu, üç kente ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının hafta sonunda daha da azalması bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bugün ülke genelinde yağış beklenirken, 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Kuvvetli yağışın yanında kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı tahmin edilirken, Marmara ve Kıyı Ege'de sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve kar yağışı uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.