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Lastikçide hava basılan lastik patladı, bir kişi yaralandı!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tamirhanede hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

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Sanayi sitesinde kendisine ait iş yerinde çalışan Eren Y'nin hava bastığı otomobil lastiği patladı.

Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu yaralanan Eren Y, esnaf arkadaşları tarafından özel araçla Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Ameliyat edilen Eren Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lastiğin patlaması, bu sırada iş yerinde bulunan 2 kişinin yaşadığı korku ve Eren Y'nin yaralanması, iş yerindeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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