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İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifa etti

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifa etti

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, aday adaylığı konusunda parti il yönetimine haksızlık yapıldığını iddia ederek görevinden istifa etti.

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İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa etti. ​Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İbrahim Uzun, yaklaşan yerel seçim sürecinde aday adaylığı konusunda parti il yönetimine haksızlık ve saygısızlık yapıldığını öne sürdü.

 Uzun, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin takdiriyle 3 Aralık 2018 tarihinde başladığım İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimde bugün itibariyle 5 yılı doldurdum. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Bizler Niğde il ve ilçe teşkilatları olarak aday adayı arkadaşlarımızı değerlendirme sürecindeyken, bir arkadaşımız il ve ilçe teşkilatlarımızı, yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi hiçe sayarak verilen tüm emekleri görmezden gelip büyük bir saygısızlığa imza atarak bizi es geçerek Niğde Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusu yapmış.

Niğde il ve merkez ilçe yönetimi, il divanı ve diğer birimleri ile bu haksızlığı ve kapalı kapılar arkasındaki hesapları asla ve kati şekilde kabul etmiyoruz. 2018 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum" dedi.

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