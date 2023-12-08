Akşener-Erdoğan kulisi! Talat Atilla 'net bilgi' diyerek açıkladı

Yazar Talat Atila, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30-40 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediğini daha sonra iptal ettiğini yazdı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası açıklamalar ve aldığı kararlar konuşulmaya devam ediyor.

CHP ile yollarını ayıran Akşener'in yol haritası, partide istifaları beraberinde getirirken ortaya atılan yeni bir iddia yine çok tartışılacak.

Türktime yazarı Talat Atilla, krizi yönetiminde Akşener'in başarısız ve kararsız olduğunu yazdı ve edindiği kulisi bilgiyi yazısında paylaştı:

Kısa bir süre sonra iptal etti

"Aldığım net bilgilere göre İyi Parti genel başkanı Meral Akşener, 30-40 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti.

Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Akşener, talep ettiği randevuyu iptal etti. Bu iptalin gerekçesini ve Akşener'in Erdoğan'la hangi başlıklarla görüşmek istediğini bilmiyorum.

Bundan sonrasını ancak bir kulis bilgisi olarak yazabilirim.

Yani, Akşener'in önce Erdoğan'dan randevu talep ettiği, sonra bu talebini iptal ettiği kesin.

Bundan sonra yazacaklarım kulis bilgisi olacak.

Akşener, Erdoğan'dan partisinden istifa etme hazırlığında olan milletvekillerini AK Parti'ye almaması için ricada bulunmak istemiş ama sonradan vazgeçmiş.

Bir başka kaynağım da bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e randevu vermesi gecikince, Akşener'in kızgınlıkla randevuyu iptal ettiğini belirtiyor.

Bundan sonra ne olacak derseniz? Akşener, Erdoğan'dan yakında bir randevu daha talep eder ve görüşürler diye öngörüyorum!"

Talat Atilla'nın yazısının tamamı