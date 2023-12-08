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Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

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