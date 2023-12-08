Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki kadın üniversite mezunu oldu

Eskişehir’de yaşayan 57 yaşındaki Gülersoy Kara, veteriner hekimlik yapan kızı Tuğçe Kara’nın yönlendirmesiyle birlikte Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı’nı bitirerek üniversite diplomasını aldı.

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Üniversite eğitimi içinde hep bir ukde kalan Gülersoy Kara, veteriner hekimlik yapan kızı Tuğçe Kara’nın kendisini teşvik etmesi sonucunda 57 yaşında yeniden eline kalem aldı. Klinikteki işlerinde kızına yardım eden Kara, işten geriye kalan boş vakitlerini üniversiteye kayıt olabilmek için ders çalışarak değerlendirdi. Normalde ilkokul mezunu olan Kara, ilk olarak açıktan ortaokul ve liseyi bitirdi. Pes etmeyerek Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı’na kayıt olan Kara, geçtiğimiz günlerde eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı. Aynı zamanda Veteriner Sağlık Teknikeri unvanını kazanan Kara, eğitimin yaşı olmadığına ve biraz gayret ile her şeyin başarılabileceğine dikkat çekti.

“Okurken hiçbir sınavıma gitmemezlik yapmadım”



Azim ederek üniversite mezunu olan Gülersoy Kara, çocukluk dönemlerinde eğitim hayatını sürdürmek istemediğini söyledi. Aradan geçen zaman içerisinde üniversitenin içinde bir ukde olduğunu ve diploma alabilmek için çok çabaladığını ifade eden Kara, “Kızım kendisi veterinerlik okurken beni yönlendirdi, destekledi. Dışarıdan önce ortaokulu, daha sonra liseyi bitirdim. Sonra da üniversite sınavlarına girerek veterinerlik bölümünü bitirmeyi rabbim nasip etti. Kızımla beraber çalışıyoruz, ona destek olmaya gayret ediyorum. Burada çalışırken okulumu bitirdim. Diplomamı aldım. İşleri beraber yürütüyoruz. Tabii çalışmadan, gayret etmeden olmuyor. Allah dilemeden hiç olmuyor. Okurken hiçbir sınavıma gitmemezlik yapmadım. Kış da olsa, zor da olsa hepsine gitmeye gayret ettim” dedi.

“Hayata bir kere geliyoruz, insan istediğini yapmaya gayret etmeli”



Her şeye rağmen derslerine çalışmaya gayret gösterdiğini dile getiren Kara, “Bu yaştan sonra kafamın aldığı kadar çabaladım. Allah nasip etti, böylelikle diplomamı alabildim. Sınavı kazandığımda çok güzel hissettim. Eşim, ‘Sen liseyi de bitirsin ama üniversiteyi bitiremezsin’ demişti. Ancak gayret edince her şey oluyor. Mutluluk veren bir duygu. İsteyen herkes şansını deneyebilir, bir zorluğu yok. Okumayı çok isteyip de içinde ukde kalanlar mutlaka denemeli. Sonuçta bir gayret göstermeleri gerekiyor. Hayata bir kere geliyoruz, insan istediğini yapmaya gayret etmeli. Gençlere de söyleyeyim, biraz çabalasınlar. Öyle oturduğun yerden Allah bir şeyleri vermiyor, herkesin gayretine göre veriyor. Gayret edersek olacak, tabii Allah'tan da yardım isteyeceğiz” şeklinde konuştu.