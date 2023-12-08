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Motorinden sonra benzine kallavi indirim! 8 Aralık 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Motorinden sonra benzine kallavi indirim! 8 Aralık 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Motorine iki gün üst üste gelen indirimin ardından bu gece yarısı da benzine indirim geliyor. Benzinin litresi 1 lira 62 kuruş ucuzlayacak. İşte 8 Aralık 2023 Cuma günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Son iki günde motorine gelen indirimlerin ardından bu gece de benzin fiyatlarında indirim olacak.  Motorine 7 Aralık'ta 1 lira 30 kuruş, bugün de 88 kuruşluk iki indirim gelmişti. Motorinde indirim iki günde 2 lira 18 kuruşu buldu. 

Benzine 1 lira 62 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından (9 Aralık) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.

Motorin fiyatları kaç lira oldu?

Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti. İki indirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,43 TL'ye, Ankara'da 36,05 TL'ye, İzmir'de 36,26 TL'ye gerileyecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL (Anadolu yakası)
Benzin fiyatı: 34,50 TL
Motorin litre fiyatı: 36,17 TL
LPG:18,24 TL

İSTANBUL (Avrupa yakası)
Benzin fiyatı: 34,55 TL
Motorin litre fiyatı: 36,22 TL
LPG: 18,24 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 35,21 TL
Motorin litre fiyatı: 36,83 TL
LPG: 18,66 TL

İZMİR 
Benzin litre fiyatı: 35,31 TL
Motorin litre fiyatı: 36,98 TL
LPG: 18,31 TL

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