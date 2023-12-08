Seçil Erzan olayında kim sorumlu futbolcular mı banka mı Seçil Erzan mı? Anket sonuçları şaşırttı

Bankacı Seçil Erzan'ın yüksek getiri vaadiyle aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda ismi dolandırmasıyla ilgili anket yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 45.9'u futbolcuları sorumlu gördü. Ankette Seçil Erzan'ı sorumlu görenlerin oranı ise yüzde 23.6'da kaldı.

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Banka müdürü Seçil Erzan'ın yüksek getiri vaadiyle milyon dolarlık fon vurgununa

Areda Survey araştırma şirketi, son günlerde gündemden düşmeyen ünlü futbolcuların dolandırılması konusunu halka sordu. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, ‘’Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?’’ sorusu yöneltildi.

Sorumlu futbolcular

Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 45,9’u dolandırılma konusundan “Futbolcuların kendileri sorumludur” yanıtını verdi.

Ayrıca yüzde 30,5’i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23,6’sı ise futbolcuları dolandıran müdürü sorumlu gördü.

Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmaya göre halkın yüzde 45,9’u dolandırıldığını söyleyen futbolcuların bizzat kendilerini sorumlu görüyor.

Araştırma 28 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı.