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Hazine haftaya 3 tahvil ihalesi, 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine haftaya 3 tahvil ihalesi, 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Aralık Pazartesi günkü ilk ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

12 Aralık Salı günü ilk ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

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