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Erzurum'da kayakseverler Palandöken’e akın etti

Erzurum'da kayakseverler Palandöken’e akın etti

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak coşkusu yaşanıyor.

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Sezonun açılmasıyla birlikte kayak severler adeta Palandöken’e akın etmeye başladı. Merkezde yer alan tüm pistlerin kullanıma hazırlandığı Palandöken’de Türkiye’nin farklı illerinden tatil için gelen kayak severler kayağın keyfini doyasıya yaşıyorlar.

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, Türkiye’de sezonu ilk olarak açan merkez olduklarını ifade ederek Yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirtti. Pandemi ve deprem nedeniyle beklentilerden uzak geçirdikleri 3 sezonun ardından bu sezondan umutlu olduklarını söyleyen Akça, “Şu an erken rezervasyonlarımız devam ediyor. Kayak Merkezi olarak şu anda yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Yılbaşı öncesi bu oranın artacağını düşünüyoruz. Şu anda pistlerimiz çok iyi durumda. Kayak severlerimiz gelmeye başladı. Güzel bir sezon geçirmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dan kayak için Erzurum’a gelen kayak severler ise Palandöken’i muhteşem bulduklarını dile getiriyorlar.

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