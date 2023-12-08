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4 kez "dünyanın en çirkin insanı" seçilen Maison Sere hayatını kaybetti

4 kez "dünyanın en çirkin insanı" seçilen Maison Sere hayatını kaybetti

Dünyanın en çirkin insanı seçilen 51 yaşındaki Zimbabweli Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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51 yaşındaki Maison Sere Zimbabwe'de yaşıyordu. Sere, dört defa katıldığı çirkinlik yarışmasında yarışmada "dünyanın en çirkin insanı" seçilmişti. Her seferinde yarışmadan para ödülüyle ayrılan Sere'yi çok sayıda kişi o kadar çirkin olmamakla suçlamıştı.

Sere'nin dişlerinin eksik olduğu için bu ödülü kazandığını iddia etmişlerdi. Maddi durumu iyi olmadığı bilinen Sere ise konuyla ilgili, "Param olmadığı zamanlarda cenazelere gidiyor ve orada karnımı doyuruyorum" demişti. Akıllarda bu şekilde kalan Maison Sere ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı.

Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.  Sere gittiği bir etkinlikte mekanın tuvaletinde ölü bulundu.

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