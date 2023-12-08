Aleyna Tilki ağzını bozdu! "Beni sahneye çıkarmıyorlar" deyip sektöre küfretti
Şarkıcı Aleyna Tilki, konserlerinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından çektiği video ile sitem etti. Tilki, sesinin titrediği konuşmasında sektördeki popüler sanatçıların ve güçlü isimlerin kendisine engel olduğunu ifade etti. Genç şarkıcı videosunda ayrıca sinkaflı küfür etti.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sahnelere çıkışının engellendiğini ve konserlerinin iptal edildiğini açıklayarak duruma sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından video paylaşan Tilki, sesinin titrediği videosunda sinkaflı küfür etti. Aleyna Tilki "Bu sektörün a.... koyayım." dedi.
İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması:
"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz.
Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.