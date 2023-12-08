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Gebe okulu açıldı, anne adayları eğitim alıyor

Gebe okulu açıldı, anne adayları eğitim alıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gebe Okulu eğitim programı hız kesmeden devam ediyor.

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Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Gebe Okulu eğitimlerine katılan anne adaylarına eğitim sonunda katılım belgesi veriliyor. Gebe okulunda anne adaylarına uygulamalı olarak yeni doğan bebek bakımı, emzirme teknikleri, lohusalık, gebelik sonrası beslenme gibi bir anne adayının ihtiyaç duyabileceği konularda eğitim veriliyor. Eğitimi tamamlayan anne adayları, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Sakarya ve Gebe Okulu sorumlusu Emine Ayanoğlu teşekkür etmek amacı ile Başhekim Dr. Öğrt. Üyesi Erhan Arıkan ile bir araya geldi. Eğitim almak isteyen anne adaylarının gebe okuluna her zaman kayıt yaptırabileceği belirtildi.

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