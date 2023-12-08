Halil Falyalı cinayeti davasında yeni gelişme

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Abone ol

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez’in de bulunduğu bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise duruşma salonunda, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

‘’Bu elim olayda kimliğim ele geçirilmiş, bunun için özür diliyorum’’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Abdurrahim Çelik, ‘’Ben kimseyi irtibatlandırmadım veya iletişim de kurmadım. Ben kimseye mesaj da göndermedim. Tüm savunmalarımda takdir mahkemenindir. Bu elim olayda kimliğim ele geçirilmiş, bunun için özür diliyorum. Kaybolan kimliğe ilişkin şikayetim vardı ancak bu ortaya çıkmadı. Lehime olan hususların dikkate alınmasını talep ederim’’ dedi. Tutuklu sanıklardan Ender Yıldız ise bir takım taleplerinin olacağını ancak avukatıyla görüşemediğini belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Avukat atanmasına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi gerekçesiyle bir sonraki celse barodan avukat atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez’in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş’ın olay yerinde, Falyalı’nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, maktul Murat Demirtaş’ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı’nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı’nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ suçundan ise 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından 32 yıl 6’şar aydan 46’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.