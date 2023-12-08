BIST 7.957
DOLAR 28,99
EURO 31,27
ALTIN 1.889,61
HABER /  GÜNCEL

Yani asgari ücretin rengi şu dedi Fatih Portakal masadaki formülleri açıkladı

Yani asgari ücretin rengi şu dedi Fatih Portakal masadaki formülleri açıkladı

Yeni yıla az bir süre kala milyonlarca kişi 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Birçok alanda zamları belirleyecek asgari ücret ile ilgili gözler yapılacak toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık günü yapacak. Bakan Vedat Işıkhan “İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” açıklamasını yaparken, gazeteci Fatih Portakal, asgari ücrette 3 senaryoyu açıkladı.

Abone ol

Asgari ücrette geri sayım devam ediyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak.

Toplantı öncesi asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı.

3 farklı senaryo

Farklı farklı asgari ücret rakamları konuşulurken canlı yayında gazeteci Fatih Portakal, 3 farklı senaryoyu açıkladı. Yüzde 40, 45 ve 50 oranında zam yapılabileceğini belirten Portakal, yüzde 40'ın altının olmayacağını ifade etti. Seçim nedeniyle zammında yüzde 55 olarak uygulanabileceğini ifade etti.

"Şimdi geldik senaryolara..."

Bugün bir arkadaş 'Asgari ücret ne olur, ne olmaz' dedi. 'En azından ekrana getirebilir misin?' dedi, bizde böyle bir şey yaptık. 3 senaryo var. Asgari ücret biliyorsunuz 11 bin 402 TL. Yüzde 40, 45, ve 50 olmak üzere 3 zam senaryosu var.

Yüzde 40'ın altı olmayacak arkadaşlar. Yüzde 38 enflasyon, yüzde 2 refgah payı koysan yüzde 40. Ben yüzde 48 olarak tahmin ediyorum. Asgari ücret yüzde 40 olursa elinize geçecek para 15 bin 962 TL olacak.

Devlet yüzde 45 zam yaparsa asgari ücret 16 bin 532 TL, yüzde 50 zam yapılırsa 17 bin 103 TL olacak.

Yani asgari ücretin rengi şu...

Yani asgari ücretin rengi şu 15 bin 962 TL ile 17 bin 103 TL arasında olacak diye tahmin ediyorum.

Yüzde 40'ın altı yok ama yüzde 50 üstü olma ihtimali var. Seçim var çünkü. Yüzde 55 zam gelebilir belki." R.D.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da aldatıldığını düşünen koca eşini 9 yerinden bıçakladı
Sakarya'da aldatıldığını düşünen koca eşini 9 yerinden bıçakladı
Gebe okulu açıldı, anne adayları eğitim alıyor
Gebe okulu açıldı, anne adayları eğitim alıyor
Tur firmalarından Süper Kupa paketi her şey dahil umre+maç 45 bin TL
Tur firmalarından Süper Kupa paketi her şey dahil umre+maç 45 bin TL
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli
EGO otobüsü kazasında şoföre 12 yıl 9 ay hapis cezası
EGO otobüsü kazasında şoföre 12 yıl 9 ay hapis cezası
"50+1 sistemi değişmeyecek" diyen Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i topa tuttu
"50+1 sistemi değişmeyecek" diyen Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i topa tuttu
AK Parti'de İBB için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvurdu rekor Bayrampaşa'da
AK Parti'de İBB için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvurdu rekor Bayrampaşa'da
4 kez "dünyanın en çirkin insanı" seçilen Maison Sere hayatını kaybetti
4 kez "dünyanın en çirkin insanı" seçilen Maison Sere hayatını kaybetti
ABD Başkanının oğlu Hunter Biden'a 9 suçlama yöneltildi!
ABD Başkanının oğlu Hunter Biden'a 9 suçlama yöneltildi!
Sınıfta kalbi duran öğrenciyi, öğretmeninin kalp masajı yaşama döndürdü
Sınıfta kalbi duran öğrenciyi, öğretmeninin kalp masajı yaşama döndürdü
Sivas'ta anne ayı ve yavruları kış uykusundan uyanıp yola indiler
Sivas'ta anne ayı ve yavruları kış uykusundan uyanıp yola indiler
Kendilerini depremzede olarak tanıtan karı-koca fuhuş çetesi çıktı
Kendilerini depremzede olarak tanıtan karı-koca fuhuş çetesi çıktı