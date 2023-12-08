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Atletizm Kros Milli Takımı Belçika'ya gitti

Atletizm Kros Milli Takımı Belçika'ya gitti

Atletizm Kros Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye hareket etti.

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazar günü başkent Brüksel'de başlayacak şampiyonada 23 milli atlet mücadele edecek.

Milli takımda daha önce Balkan kros ve Türkiye kros şampiyonalarında birincilikleri bulunan sporcular yer alıyor. Organizasyonda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı atletler İstanbul Havalimanı'ndan Brüksel'e gitti.

Belçika'da yarışacak milli sporcular şunlar:

20 yaş altı kadınlar: Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz

20 yaş altı erkekler: Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır

23 yaş altı kadınlar: Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nursena Çeto

23 yaş altı erkekler: Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan

Büyük kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan

Büyük erkekler: Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu, Yunus Emre Akkuş

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