Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı’nda ‘mercek bulutu’ oluştu

Türkiye'nin çatısı olarak isimlendirilen Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulutu oluştu.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliği nedeniyle Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen, çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, şapkayı andıran “mercek” bulutu, kartpostallık görüntü oluşturdu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ağrı Dağı, ihtişamıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Zirvesinde dört mevsim kar eksik olmayan Ağrı Dağı'nda fotoğraf tutkunları oluşan ‘mercek’ bulutunu çekti.