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Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı

Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın girişinden motosikleti çalan kadın hırsız yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere "Hayırdır sen kimi çekiyorsun oğlum. Çekmesene" diyerek saldırmaya çalıştı.

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Olay, 2 gün önce Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Apartmanın girişindeki 16 KFD 03 plakalı motosiklet çalındı. Motosikleti çalınan adam, polise haber verdi. Polis ekipleri devriye atarken şüphelendikleri motosikleti durdurdu. Motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın 2 gün önce çalındığını tespit etti. Sürücü Rabia Vural (24) isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sorgulaması tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Hayırdır sen kimi çekiyorsun oğlum. Çekmesene" diyerek saldırmaya çalıştı.
Polisin engellediği şüpheli, adliyeye götürüldü. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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