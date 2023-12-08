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Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Arzu Özyiğit ile yollar ayrıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "2019'dan bu yana kulübümüzün kadın basketbol şubesinde genel menajerlik görevini üstlenen Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızdaki görevinden ayrılmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli ekipte FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arzu Özyiğit'e verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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