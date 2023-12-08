Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurdu.

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İsrail ordusunun esir İsrailli askerleri kurtarma girişimi bayarısızlıkla sonuçlandı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının söz konusu askerlerin geri çekilmeleri için bölgeye hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, çatışmalarda Sa’ar Baruch isimli 25 yaşındaki İsrailli esir askerin de öldüğü kaydedildi.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.