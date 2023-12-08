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Kasımpaşa, Yılport Samsunspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Yılport Samsunspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 21 puanla 7. sırada yer aldı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise haftaya 11 puanla 18. basamakta girdi.

Kasımpaşa'da kart cezalısı Kenneth Omeruo ile Sadık Çiftpınar, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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